لحرق الدهون.. اعرف 7 طرق لإنقاص الوزن أثناء النوم

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تعتقد أن فقدان الوزن ممكن فقط من خلال التدريبات المليئة بالعرق واتباع نظام غذائي لا نهاية له، الآن يمكنك التخلص من الكيلوجرامات الزائدة أثناء نومك، ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للبدانة الأمريكية، ارتبط النوم الأفضل بزيادة إنقاص الوزن وفقدان الدهون وانخفاض معدلات السمنة، وإليك بعض الطرق التي يمكنك القيام بها كل ليلة لفقدان المزيد من الوزن، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 - الحصول على قسط كافٍ من النوم

يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أمرًا ضروريًا للتحكم الصحي في الوزن، تشير الدراسات إلى أن النوم سبع ساعات على الأقل كل ليلة يمكن أن يساعد في الحفاظ على هرمونات الجوع تحت السيطرة وتنشيط الأيض.

2 - تمارين الإطالة قبل النوم

وفقًا لدراسة نُشرت في Frontiers in Psychology ، يمكن أن تؤدي تمارين الإطالة إلى تحسين نوعية النوم، قد يعزز أيضًا الدورة الدموية وتعافي العضلات ، مما يجعلك تشعر بالراحة في صباح اليوم التالي،تم إثبات أن تمارين الإطالة تساعد الجسم على أداء وظائفه بشكل أفضل عن طريق الحد من توتر العضلات. عندما يكون هناك توتر عضلي، يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الغدد الكظرية ويسبب تنشيط الكورتيزول، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

3 - اخلق بيئة نوم صحية

توصي مؤسسة النوم بالحفاظ على غرفة نومك باردة ومظلمة وخالية من المشتتات مثل الأدوات الإلكترونية للنوم الأمثل، يمكن أن تساعدك بيئة النوم الهادئة والهادئة على النوم لفترة أطول وأفضل ، مما يساعد في إنقاص الوزن.

4 - شرب الماء طوال اليوم

حافظ على رطوبتك طوال اليوم لدعم وظائف جسمك المتعددة ، وتعزيز التمثيل الغذائي ، والحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، لأن الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب إشارات جوع خاطئة.

5 - تجنب الأكل قبل النوم

الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل مغرية ، لكن حاول مقاومة الرغبة في تناول الطعام قبل النوم مباشرة، تكشف الأبحاث أن تناول الطعام في وقت متأخر يمكن أن يؤثر سلبًا على عملية الهضم ويسبب لك الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

6 - تحكم في مستويات التوتر

يرتبط التوتر والنوم ارتباطًا وثيقًا ويلعب كلاهما دورًا في إدارة الوزن، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الجزيئية، فإن المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين مارسوا تقنيات إدارة الإجهاد يعانون من انخفاض كبير في الوزن مقارنة بالمشاركين الذين لم يفعلوا ذلك، يمكن أن يؤدي الضغط المرتفع إلى مستويات غير متوازنة من الكورتيزول ، مما قد يساهم في زيادة الوزن.

7 - تجنب الكافيين والمنبهات

الامتناع عن تناول الكافيين أو المنبهات الأخرى قبل عدة ساعات من موعد النوم، يمكن لهذه المواد أن تعطل أنماط النوم وتتداخل مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك ، مما قد يؤثر على إدارة الوزن.