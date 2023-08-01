اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:37 م
أكرم القصاص

الرئيسية تقارير مصرية

المعاهد الأزهرية بفلسطين تختتم امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:30 م
المعاهد الأزهرية بفلسطين تختتم امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بفلسطين
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت المعاهد الأزهرية بدولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، بقسميها العلمي والأدبي، وسط هدوء واستقرار، وذلك في المعاهد الأزهرية بفلسطين.
 
وأدى طلاب القسم العلمي اليوم الامتحانات في مواد: (الاستاتيكا- البلاغة- الصرف)، في حين أدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات في مادتي: (البلاغة- الفلسفة والمنطق)، وذلك في جو من الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات من قبل الطلاب والقائمين على أعمال الإشراف والملاحظة لأعمال الامتحانات، لتنتهي دون أية شكاوى.
 
وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمي لمعاهد فلسطين 93.95%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 81.08%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.
 
امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية (2)
امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

 


فلسطين

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

معاهد فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة