المعاهد الأزهرية بفلسطين تختتم امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية

كتب لؤى على

اختتمت المعاهد الأزهرية بدولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، بقسميها العلمي والأدبي، وسط هدوء واستقرار، وذلك في المعاهد الأزهرية بفلسطين.

وأدى طلاب القسم العلمي اليوم الامتحانات في مواد: (الاستاتيكا- البلاغة- الصرف)، في حين أدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات في مادتي: (البلاغة- الفلسفة والمنطق)، وذلك في جو من الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات من قبل الطلاب والقائمين على أعمال الإشراف والملاحظة لأعمال الامتحانات، لتنتهي دون أية شكاوى.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمي لمعاهد فلسطين 93.95%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 81.08%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.