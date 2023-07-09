كيف تعالج فرط تعرق الإبط

كتبت نهير عبد النبى

من المؤكد أن تعرق الإبط يمكن أن يكون مدعاة للقلق، ليس فقط لأن التعرق المفرط تحت الإبط يمكن أن يكون مزعجًا ً، ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل جسدية وعاطفية.

وحسب ما ذكره موقع shinedentalclinic في الحالات القصوى ، قد لا تكون عرضة للعرق أكثر من معظم الناس، و قد يكون لديك فرط التعرق ولن تكون بمفردك.

وهناك علاجات منزلية ونمط حياة يمكن أن تساعدك في التغلب على التعرق ورائحة الجسم المحرجة ، بما في ذلك استخدام مضادات التعرق القوية (بدون وصفة طبية) ، وتطبيق الدواء القابض الذي لا يستلزم وصفة طبية على المنطقة المصابة ، والاستحمام المنتظم ، وارتداء الملابس مصنوعة من مواد طبيعية تسمح لبشرتك بالتنفس ، وحتى استخدام تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا لمساعدتك على تعلم التحكم في الإجهاد الذي يسبب التعرق.

س: ما هو فرط التعرق؟

إذا كنت تتعرق كثيرًا، أحيانًا بدون سبب واضح ، فقد تكون لديك حالة تسمى فرط التعرق، و يتضمن فرط التعرق التعرق الغزير إما في جميع أنحاء الجسم أو في مناطق معينة حيث تفرط الغدد العرقية في الجسم، ما يسبب لك التعرق كثيرًا.

إنه ليس خطيرًا من الناحية الطبية ، ولكنه قد يمنعك من العمل أو الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في الواقع ، يجد بعض الناس أنه من المحرج جدًا أنهم لا يطلبون المساعدة لسوء الحظ ، قد يكون التحكم في الأعراض بنفسك أمرًا صعبًا.

س: الطريقة التي يؤثر بها فرط التعرق على حياتك؟

بشكل عام، يجعلك فرط التعرق تتعرق في كل مكان ، ولكن هناك فرط تعرق بؤري يؤثر في الغالب على الإبطين، وباطن القدمين، والوجه، وأسفل الظهر، والأعضاء التناسلية، وراحة اليدين على الرغم من أن العرق لا يشم في الواقع (إنه الماء فقط)، إلا أنه يمكن أن يسبب رائحة الجسم عندما يتلامس هذا الماء مع البكتيريا الموجودة على بشرتك.

ذكرنا أن فرط التعرق لن يعرض حياتك للخطر لكن الأعراض يمكن أن تتراوح في الشدة وقد يكون التعرق المفرط تحديًا يوميًا - يسبب دائمًا الإحباط والضغط العاطفي بالإضافة إلى رائحة الجسم والآثار المترتبة على الصحة العقلية ، قد تعاني أيضًا من الحكة والالتهابات ، والتنعيم على باطن قدميك ، وتغيرات الجلد (شحوب ، وتشققات أو تجاعيد) ، وعلامات ملحوظة على ملابسك.

س: كيف يتم علاج فرط التعرق؟

العلاج بالموجات الدقيقة: يتم وضع جهاز عالي التقنية على المنطقة المصابة ويصدر طاقة حرارية خلال عملية تستغرق ساعة هذا يدمر الغدد العرقية بشكل دائم ويمكن أن يقلل بشكل كبير من تعرق تحت الإبط.

الحقن العلاجية المضادة للتجاعيد: مثالية لمعظم مناطق الجسم ، وخاصة الوجه والإبط ، وتتضمن حقن توكسين البوتولينوم في عصب مفرط النشاط لوقف إفراز العرق لعدة أشهر في كل مرة.