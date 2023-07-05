7 علاجات منزلية للقضاء على تعرق القدمين واليدين.. منها خل التفاح

كتبت ميرفت رشاد

التعرق عملية طبيعية تساعد فى تنظيم درجة حرارة الجسم، لكن التعرق المفرط، خاصة فى اليدين والقدمين، يمكن أن يكون مزعجًا، تؤثر هذه الحالة المعروفة باسم فرط التعرق، على عدد كبير من الأفراد فى جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تحدث فى مناطق معينة من الجسم مثل راحة اليد أو باطن القدمين أو الإبطين أو حتى الوجه، وفى هذا التقرير نستعرض العلاجات المنزلية لتعرق اليدين والقدمين، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

كيفية منع تعرق اليدين والقدمين؟



1. حافظ على نظافة اليدين والقدمين: اغسل يديك وقدميك بانتظام بالماء والصابون المعتدل للحفاظ على النظافة وتقليل الرائحة.

2. استخدم مضادات التعرق: ضع مضادات التعرق المصممة خصيصًا لليدين والقدمين، تحتوى هذه المنتجات على كلوريد الألومنيوم الذى يساعد فى تقليل التعرق.

3. ارتداء أحذية تسمح بمرور الهواء: اختر أحذية مصنوعة من مواد طبيعية مثل الجلد أو القماش، لأنها تتيح دوران الهواء بشكل أفضل وتقلل من تراكم الرطوبة.

4. اختر الجوارب الماصة للرطوبة: ارتدِ جوارب مصنوعة من مواد ماصة للرطوبة مثل القطن أو الخيزران، والتى يمكن أن تساعد في امتصاص العرق الزائد والحفاظ على قدميك جافة.

5. استخدام بودرة التلك: ضع بودرة التلك أو نشا الذرة على يديك وقدميك لامتصاص الرطوبة ومنع التعرق المفرط.

كيف تعالج اليدين والقدمين؟



1. نقع اليدين والقدمين في الشاي الأسود

يمكن أن يساعد نقع يديك أو قدميك في الشاي الأسود لمدة 20-30 دقيقة يوميًا في تقليل التعرق، توضح الدراسة أنه يساعد بسبب وجود مادة العفص التي لها تأثير قابض طبيعي.

2. شاي المريمية

يمكن أن يساعد تناول شاي المريمية أو وضع الماء المنقوع بالمريمية على يديك وقدميك في تقليل التعرق المفرط، وفقًا لدراسة نشرتها PubMed Central، وتحتوي المريمية على مركبات تساعد في تنظيم نشاط الغدة العرقية.

3. خل التفاح

تم استخدام خل التفاح (ACV) منذ فترة طويلة كمضاد للميكروبات، ويمكن أن يساعد فى الحفاظ على نظافة جسمك ومنع التعرق أو الرائحة، ويمكن أن يساعد نقع يديك أو قدميك فى مزيج من خل التفاح والماء لمدة 15-20 دقيقة يوميًا فى موازنة درجة حموضة الجلد وتقليل التعرق.

4. معجون صودا الخبز

صودا الخبز معروفة بخصائصها الطبيعية فى التجفيف، والتي يمكن أن تساعد في تقليل إفراز العرق والحفاظ على جفاف اليدين والقدمين، يمكن أن يساعد في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني وتقليل التعرق. اصنعي عجينة عن طريق خلط صودا الخبز بالماء وضعيها على يديك وقدميك، اتركي المنتج لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفه.

5. عصير ليمون

يُعرف عصير الليمون بخصائصه القابضة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التعرق المفرط، افركي عصير الليمون الطازج على راحة يدك وباطنك أو امزجه بالماء واستخدمه كغسول، اتركه ليجف بشكل طبيعي وكرر العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

6. مسحوق خشب الصندل

يتميز مسحوق خشب الصندل بخصائص تبريد طبيعية وقابضة يمكن أن تساعد في التحكم في التعرق، اخلطي مسحوق خشب الصندل بالماء لعمل معجون وضعيه على يديك وقدميك، اتركي المادة على بشرتك لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل شطفها، يوصى بتكرار هذا العلاج عدة مرات في الأسبوع.

7. الكافور

الكافور له تأثير تبريد ويمكن أن يساعد في تقليل التعرق، قم بإذابة كمية صغيرة من الكافور في ماء دافئ وانقع يديك وقدميك فيه لمدة 15-20 دقيقة، بدلاً من ذلك ، يمكنك مزج مسحوق الكافور مع بودرة التلك أو زيت جوز الهند وتطبيقه على يديك وقدميك، كرر هذا العلاج عدة مرات في الأسبوع.