دعم الرئيس شجعنا.. شباب دمياط يطلقون مبادرة لتأهيل ذوى الهمم حركيا.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

شهدت محافظة دمياط، خلال الآونة الأخيرة مشاركة واسعة من قبل الشباب في مجال تأهيل ذوى الهمم، اهتم هؤلاء الشباب بمجال التأهيل الحركي لهذه الفئة والتي ساهمت كثيرا في إعدادهم رياضيا، حتى تمكن البعض من ذوى الهمم من تحقيق بطولات في مختلف الألعاب الرياضية.





وقدم "اليوم السابع" لقاء مع كابتن خالد الصعيدي أحد الشباب القائمين على مبادرة تأهيل ذوى الهمم والذي بدأ حديثه قائلا: "بدأت الاهتمام بالعمل في هذا المجال أثناء دراستي، ولكن لم يكن الأمر بهذا الانتشار، كان لدي هدف أن أشارك في تطوير حياتهم كنت سعيد جدا بكل النتائج التي حققتها" واستكمل صاحب ال 22 عام حديثه قائلا: "دعم الدولة وتشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حافزا كبيرا لي ولزملائي، لم يكن هذا الدعم لذوى الهمم فقط، ولكنه آثر كثيرا في حياة كل من يتعامل معهم، أشعر بفخر كبير كوني جزء من هذه المنظومة خاصة في ضوء ما نراه من اهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية"

وشرح أجزاء من مهامه اليومية ولكن بطريقة عملية، قائلا: "على أولياء الأمور دور هام في تحقيق نتائج إيجابية وهم يساعدونا كثيرا عندما يتفهموا الموقف" وأضاف قائلا: "أذكر أنني قابلت نماذج عديدة في السابق كانت تخشي نظرة المجتمع، هذا الأمر كان عائقا كبيرا امامي ولكن الآن الأمور اختلفت كثيرا وبدأنا في تحقيق ما نريد".

وقال ابن محافظة دمياط: "بدأت تأهيل ذوى الهمم من أجل أعدادهم ليصبحوا أبطال رياضيين، نجحت في عدة نماذج الآن بطل مصر في السباحة لذوى الهمم كان هنا وبدأنا معه الرحلة حتي حقق مايريد".

واختتم كابتن "خالد" حديثه قائلا: " لم أتوقف ابدا عن المشاركة في تلك المنظومة، دعم الدولة أمر إيجابي وكان حافظا كبيرا لي، واعتقد أنه كان نقطة تحول كبيرة في وجهة نظر المجتمع، الآن لدينا ابطال حقيقيين من ذوى الهمم وأسعى إلى تقديم مزيد من الابطال في قادم الأيام".



شباب دمياط يطلقون مبادرة لتأهيل ذوى الهمم حركيا (1)



شباب دمياط يطلقون مبادرة لتأهيل ذوى الهمم حركيا (2)



شباب دمياط يطلقون مبادرة لتأهيل ذوى الهمم حركيا (3)



شباب دمياط يطلقون مبادرة لتأهيل ذوى الهمم حركيا (4)



شباب دمياط يطلقون مبادرة لتأهيل ذوى الهمم حركيا (5)