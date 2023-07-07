شواطئ رأس البر تستقبل روادها في العطلة الأسبوعية.. صور

شهد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، إقبالا متزايدا من المصطافين ورواد المدينة على الشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ويجري العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، إذ تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

كما تابعت الوحدة المحلية، الشاطئ منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف محمد الصياد مدير الشواطئ، حيث تصدى فريق العمل بالشاطئ وأزال الخيام، وتابع انتظام الأعمال وتقديم الخدمات الشاطئية للمصطافين والرواد ؛ وذلك في إطار اهتمام الوحدة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال موسم صيف 2023 .