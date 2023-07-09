المنصورة الجديدة تستقبل طلاب الجامعات ضمن برامج التدريب الصيفي.. اعرف التفاصيل

الدقهلية _محمد الحبشي

استقبلت مدينة المنصورة الجديدة ، وفد من طلاب كليه الهندسة المنصورة والعريش، وطلاب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، للتعرف على أهم المشروعات والإنشاءات الجارى تنفيذها بمدينة "المنصورة الجديدة"، وذلك ضمن برامج التدريب الصيفي للطلاب فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودورها في خدمة المجتمع.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية لأعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة ومنها( جامعة المنصورة الجديدة - مشروعات الإسكان المختلفه - مشروعات المرافق والطرق بالمدينه مشاريع المباني الخدميه بالمدينه)

وأشار ياسر كحله نائب رئيس الجهاز، إلى أن الطلاب استمعوا إلى شرح تفصيلى حول المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وخطط التنمية بها، كما التقوا بالمهندسين وأعضاء المكاتب الاستشارية بالمشروعات المختلفة.

وأوضح كحلة، أن الهدف من تنظيم التدريب الميدانى الصيفي والزيارات لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية للمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها على أرض مصر حالياً، هو إكساب الطلاب خبرات عملية، وبناء جيل من المهندسين المتميزين في كل المجالات، من أجل الاعتماد عليهم في استمرار النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، خاصة في المدن الجديدة، وكذا تنمية الشعور بالفخر والاعتزاز والانتماء لديهم، والتعرف على أهم المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الإسكان فى واحدة من أهم مدن الجيل الرابع.