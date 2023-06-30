إحدى مدن الجيل الرابع.. تعرف على مدينة المنصورة الجديدة (إنفوجراف)

كتب - أحمد حسن

تعتبر مدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع حيث دُشّنت بقرار جمهوري فى الأول من مارس 2018، ليستمر العمل عليها في سبيل ضم هذه المدينة إلى قاطرة الثورة العمرانية لإنشاء المدن الجديدة، ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر 680000 نسمة. وتتمتع المدينة بطبيعة جغرافية مميزة، فهى تجمع بين المناطق الصحراوية ناحية الشاطئ، والمناطق الزراعية صوب الدلتا ومحافظة الدقهلية.



مدينة المنصورة الجديدة

وسبق أن قام وزير الاسكان بوضع حجر الأساس بتاريخ 22 أغسطس 2017. حيث صدر القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2017 بمساحة 5104 أفدنة. تلاه القرار الجمهوري رقم (8) لسنه 2018 بإضافة مساحة 809 أفدنة، ليصبح إجمالي مساحة المدينة 5913 فدانًا.

وفي سبتمبر 2019 قررت الحكومة تعديل قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة؛ ليتم تخصيص مساحة 7211,35 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد “مدينة المنصورة الجديدة".

وتتوسط مدينة المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتطل على البحر المتوسط بطول 15 كم. ويحدها من الناحية الشمالية البحر المتوسط، ومن الناحية الجنوبية الطريق الدولي والأراضي الزراعية، ومن الناحية الشرقية مدينة جمصة، ومن الناحية الغربية مدينة بلطيم، وتبعد عن مدينة جمصة بحوالي 6 كم وعن مدينة دمياط بحوالي 20 كم، وعن مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية بحوالي 50 كم.