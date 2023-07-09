السجن 5 سنوات لعامل ونجليه لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ح.ح" عامل، ونجليه "ع.م.ح" و"ا.م.ح" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ح.خ.ع " بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهمين بالتعدى عليه بالضرب متحدثين إصابته والتى تسببت له فى عاهة مستديمة وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.