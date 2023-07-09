اليوم السابع
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السجن المؤبد لعامل و5 سنوات لشقيقه لاتهامهما بقتل شخص فى سوهاج

الأحد، 09 يوليو 2023 02:37 م
السجن المؤبد لعامل و5 سنوات لشقيقه لاتهامهما بقتل شخص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ي.م.ع" عامل بالسجن المؤبد، كما عاقبت شقيقه المتهم "ح.م.ع" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بقتل المجنى عليه ع.ف.م بدائرة مركز طهطا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وشقيقه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقاما بإطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزتهما مما أسفر عن مصرعه في الحال.
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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