أسماء المصابين إثر حريق سوق آمون بمصيف جمصة في الدقهلية

استقبل مستشفى جمصة المركزي ب" 18 مصابا بحروق واختناقات وذلك على آثر الحريق الهائل الذي شب داخل معرض لبيع المنتجات داخل سوق منطقة آمون وامتدت النيران لعدد من المحلات وعقار مجاور له وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق واخماده وسط حالة من الفزع بين المصطافين.

المصابون هم: حسام طلعه بدوى، من أفراد الحماية المدنية، -23عامًا، ومصاب ، وطه السيد مختار -44 عامًا، مصاب باختناق، عمر مجدى الكنانى -20 عامًا، مصاب باختناق، وسام احمد عبدالله -28 عامًا مصاب باختناق ، وعبير زكريا حسن -48عامًا، محمد سعد عبد اللطيف -٣٦عامًا صلاح فتحى نسيم -42 عامًا، محمد عبد العزيز احمد - 45 عامًا، عبد الحى منصور عبد الحى 55 عامًا، ومحمد احمد محمد -25عامًا، وخيرى صابر محمود -32 عامًا، و السيد شاكر محمد وجميعهم مصابين بإختناق.

كما جرى استقبال كلًا من على السيد احمد من قوة ادارة الحماية المدنية -44عامًا ومصاب جرح قطعى بالقدم اليسرى، على السيد مصطفى -23 عامًا، مصاب بجرح باليد اليمنى ، والسيد عبد الحميد محمود -43 عامًا، مصاب يجرح قطعى بالقدم اليسرى ، محمد حمدان عبد الحميد -32 سنه - مصاب باختناق وحروق متفرقة بالذراعين والقدمين. واثنين آخرين لم يتم التعرف على أسماءهم

و كان اللواء الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة باندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية "المعرض العصري" في شارع امون بمنطقة السوق بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة الي موقع الحريق وبالفحص تبين اشتغال النيران بمحتويات المعرض .

وامتدت النيران لعقار يعلو المعرض فضلًا عن امتدادها ليعض المحلات المجاورة وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق.

وأكد أحد شهود العيان ان سبب اندلاع النيران نتيجة التوصيلات الكهربائية العشوائية الممتدة اداخل المعرض منا احدث شرز كهربي تساقط علي المعرض وتسبب في اشتعال النيران وامتدادها لباقي المحلات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بإنتداب قسم الآدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومراجعة تراخيص المحلات.