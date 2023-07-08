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مياه الجيزة: إنهاء إصلاح خط المياه قطر 1600مم بالوراق وعودة الخدمة تدريجيا

السبت، 08 يوليو 2023 08:23 ص
مياه الجيزة: إنهاء إصلاح خط المياه قطر 1600مم بالوراق وعودة الخدمة تدريجيا جانب من أعمال إصلاح خط المياه
كتبت - مرام محمد

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انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، من أعمال إصلاح خط المياه قطر 1600 مم بشارع الأقصر بمنطقة الوراق.
 
وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة ضخ المياه بعد نهو أعمال الإصلاح؛ لتصل تدريجياً لمناطق: القومية العربية، بني محمد، عزبة المفتي، بشتيل البلد، بشتيل لعبة، المنيرة الشرقية، المنيرة الغربية، شارع المطار ومتفرعاته، وراق العرب، مدينة الأمل".
 
وكانت شركة مياه الجيزة قد أعلنت، في بيان سابق، عن توافر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه إلى أن تم الانتهاء من أعمال الإصلاح.
 
 
 
إصلاح خط المياه (1)
إصلاح خط المياه 

إصلاح خط المياه (2)
إصلاح خط المياه 

إصلاح خط المياه (3)
إصلاح خط المياه

 


انقطاع المياه

قطع المياه

الجيزة

امبابة

الوراق

المنيرة الغربية



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