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"مياه الجيزة": استمرار توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة

السبت، 06 مايو 2023 01:56 م
"مياه الجيزة": استمرار توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة توصيل المياه لـ30 أسرة بمركز الصف
كتبت - مرام محمد

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واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية بمركز الصف، والذي يشهد أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

 

وأشار المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى توصيل المياه لعدد 30 أسرة بمناطق: مدينة الصف وعزبة السلام وعرب الشيخ هليل.

 

وأوضح بدوي، أن تعزيز الشراكة المجتمعية البناءة بين الشركة والجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة، يؤتي بثماره في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من خلال توصيل كوب ماء نظيف.

 

وتطرق رئيس مياه الجيزة، إلى إلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة في سبيل توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، لافتاً إلى أهمية نشر ثقافة الوعي المائي، والهادف إلى التوعية بأهمية كل نقطة مياه وضرورة التعامل الآمن مع الصرف الصحي، مشيراً إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ حملات للتوعية المائية بمختلف مناطق المحافظة.

 

توصيل المبارة
توصيل المبارة

 

توصيل المياة للقرى الأكثر فقرا
توصيل المياة للقرى الأكثر فقرا

 

عمليات توصيل المياه
عمليات توصيل المياه

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قرى حياة كريمة

الجيزة

مياه الجيزة



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