مصرع شاب على يد صنايعى جبس لخلاف بينهما فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شاب مصرعه على يد صنايعي جبس، بقرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، لخلافات مالية بينهما على ثمن صنعة الجبس؛ لتجري مشاجرة بينهما عقب مشادة كلامية، انتهت بالتعدي على المجني عليه بسكين، نتج عن ذلك طعنة بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته؛ ليجري نقله إلى مستشفى قلين المركزي، إلا أنه قد فارق الحياة، ليجرى نقله إلى المشرحة، ومن ثم إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتوقيع الصفة التشريحية على المجني عليه.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بورود إشارة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة قلين؛ بنشوب مشاجرة بقرية شباس عمير، ونتج عنها مقتل طفل عمره 13 سنة، متأثرا بإصابته.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي إلى القرية، وتبين وفاة سمير فريد القطري، 30 سنة، وبسؤال أهليته اتهموا "م. ر. ع. ع. أ" 24 سنة، صنايعي جبس، ومقيم بالقرية ذاتها، بالتعدي عليه وطعنه طعنة نافذة بالصدر؛ أودت بحياته، ليجري عمل فريق بحث جنائي تمكن من ضبط المتهم قبل فراره.

وحرر بذلك المحضر رقم 5035 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة قلين، وجرى عرض المتهم على جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.