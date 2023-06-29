ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح نارى واستمرار الحملات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، من إلقاء القبض على 4 من مروجي المواد المخدرة بمركز مطوبس، قبل توزيعها على زبائنهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 أشخاص، 2 منهم لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة مركز شرطة مطوبس، لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، و500 قرص مخدر لعقار "رويال"، وطبنجة، ومبالغ مالية، و5 هواتف محمول، وميزان حساس.

وتستمر الحملات الأمنية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لمنع ترويج المواد المخدرة، تحررت المحاضر الازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.