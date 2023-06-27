كوبرى طه حسين يربط الفسطاط بهضبة المقطم بارتفاع 50 مترا.. اعرف أكثر

كتب سيد الخلفاوى

يعتبر مشروع كوبرى طه حسين بالقاهرة من أهم المشروعات التى تربط هضبة المقطم بما يحيطها، حيث يربط الكوبرى مناطق الفسطاط والسيدة عائشة ومصر القديمة بهضبة المقطم بشكل مباشر، ويبلغ طول المشروع العملاق 900 متر وبعرض حوالى 30 متر وعلى إرتفاع 50 متر تقريبا ويمثل محور لربط هضبة المقطم بمحور الحضارة وكورنيش النيل.

ويساهم المشروع فى نقل حركة المرور من كورنيش النيل عبر شارع الفسطاط بمصر القديمة وميدان السيدة عائشة ومحورى صلاح سالم الأوتوستراد، إلى محور الحضارات ثم لهضبة المقطم مباشرة.

ويمر الكوبرى بالقرب من بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة المصرية، بمنطقة مصر القديمة والخليفة، وذلك لنقل الحركة المرورية من محاور كورنيش النيل وصلاح سالم الأوتوستراد وشارع الفسطاط ومحور الحضارات إلى المقطم مباشرة مما يسهل الوصول لكورنيش المقطم.

وتنفذ الدولة محاور لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية شملت محور سميرة موسى وحسب الله الكفراوى والأعمال الجارية بمحور ياسر رزق الذى تنفذه الدولة بطول 7 كم و يربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم كما يصل بين محوري المشير والحضارات في الفسطاط حتى كورنيش النيل كما يربط المنطقة بالدائرى والأوتوستراد .

ويبدأ محور ياسر رزق من نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى وينتهى بشارع صلاح سالم والأوتوستراد بشكل يساعد على سهولة وسرعة الحركة المرورية للمواطنين بمختلف أحياء القاهرة.