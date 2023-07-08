فوائد صحية للمشي أثناء الحمل.. يحسن المزاج ويدعم صحة القلب

كتبت إيناس البنا

أثناء الحمل ، يوصى بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، تعتبر التمارين متوسطة الشدة جيدة ، ويعتبر المشي السريع آمنًا في جميع مراحل الحمل، ومن الحكمة دائمًا أن تستشير طبيبك أنه ليس لديك أي حالة تمنعك من ممارسة أي تمرين حتى المشي مثل النزيف أو الولادة المبكرة أو هبوط المشيمة.

وفقا لموقع " hearthside"، هناك 10 مزايا صحية قد تجنيها المرأة الحامل كل يوم منها المشي المعتدل الشدة:

هل من الآمن المشي أثناء الحمل؟



هناك عدة فوائد للمشي أثناء الحمل :

يساعد في تنظيم زيادة الوزن أثناء الحمل

يمكن أن يساعد في منع حدوث مضاعفات مثل سكري الحمل وتسمم الحمل وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية مع الحد الأدنى من الضغط على المفاصل والعضلات.

يساعد في تخفيف آلام الظهر عن طريق تنظيم الوزن

يمكن أن يساعدك المشي المنتظم في تخفيف المخاض والولادة المهبلية.

إنه رائع لتحسين مزاجك وفي كثير من الحالات قد يساعدك في الحصول على نوم جيد

ابدأى بحوالي 10 دقائق يوميًا وزد ببطء إلى 30 دقيقة لمدة أربعة إلى ستة أيام في الأسبوع.

ارتدى أحذية مناسبة وابقَى رطبة.

إذا كان هناك أي ألم أو إزعاج أو نزيف أو ضيق في التنفس أو أي مشاكل أخرى توقفى عن المشي واستشيرى طبيبك.

إنه يعمل على صحة قلبك ورئتيك وأوعيتك الدموية .

ما الذي يجب مراعاته أثناء المشي أثناء الحمل؟



ينصح الأطباء معظم النساء الحوامل بممارسة تمارين هوائية معتدلة مثل المشي لأنها آمنة وفعالة ومريحة.

ارتدي أحذية داعمة ، مثل الأحذية الرياضية ، عند المشي ، بغض النظر عن مرحلة حملك.

اشربى الماء قبل وبعد التمرين للبقاء رطبًا، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ، ينصح معهد الطب باستهلاك 2.7 لترًا من الماء يوميًا ، أو حوالي 11 كوبًا (8 أونصات).