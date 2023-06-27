أخصائية الأوعية الدموية: رياضة المشى تحافظ على صحة القلب

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي الصحي الغني بالعناصر الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات والبروتينات والمعادن التي تساهم في الحفاظ علي صحة الجسم بصفة عامة وتقي صحة القلب من خطر الإصابة ببعض الأمراض بصفة خاصة.

وأشارت الدكتورة آنا كورينيفيتش، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى العادات الجيدة التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب لسنوات عديدة، وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وأشارت الأخصائية إلى أن مشكلات القلب "اضطراب ضربات القلب، نقص التروية، ارتفاع مستوى ضغط الدم، وكذلك داء السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم"، تظهر عادة بعد الخمسين من العمر، ويمكن أن تؤدي هذه المشكلات إلى الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وقصور القلب.

وأضافت الخبيرة، إن الحد من تناول المشروبات الكحولية والتدخين غير كافٍ للحفاظ على صحة القلب؛ لأنه يجب ألا ننسى النشاط البدني، ورياضة المشي في الهواء الطلق لمدة ساعة في اليوم يكفي للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لها، ليس من الضروري استبعاد العديد من المواد الغذائية من النظام الغذائي، بل يكفي الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات، ومن الأفضل التقليل من تناول الحلويات والأطعمة الدهنية، والإكثار من شرب الماء وليس القهوة والعصائر أو المياه الغازية، كما من الضروري أخذ قسط كاف من الراحة والاهتمام بجودة النوم من أجل الحفاظ علي صحة القلب.

ونصح الأطباء بالتوقف عن القلق والتوتر قدر الإمكان، وعدم أخذ كل شيء على محمل الجد، وتذكر المظالم والصدمات الماضية بهدف الحفاظ علي صحة القلب.