الداخلية تضبط كمية من الحشيش فى حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام –مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.