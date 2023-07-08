اليوم السابع
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الداخلية تضبط كمية من الحشيش فى حملات أمنية بالقاهرة

السبت، 08 يوليو 2023 12:17 م
الداخلية تضبط كمية من الحشيش فى حملات أمنية بالقاهرة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام –مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).
 
بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم. 
 
 

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