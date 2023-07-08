أوكرانيا تقترب من التوصل إلى اتفاق لشراء مفاعلين نوويين روسية الصنع من بلغاريا

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ذكرت المنصة الإعلامية " يوراكتيف" المتخصصة فى الشؤون الأوروبية ، اليوم السبت ، إن أوكرانيا بدأت محادثات جادة لشراء مفاعلين نوويين روسية الصنع من بلغاريا بأموال الاتحاد الأوروبى حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل مع نقص الطاقة فى المستقبل .

كان من المقرر استخدام المفاعلين الذين تم شراؤهما من روسيا منذ أكثر من خمس سنوات فى مشروع محطة بيلين للطاقة النووية ، والذى تم التخلى عنه لأن روسيا لم تعد تشارك فى تجميع المفاعلات ولكون بلغاريا غير قادرة على دفع الفاتورة وحدها.



وسلطت " يوراكتيف " الضوء على التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء البلغارى نيكولاى دينكوف بعد اجتماعه مع الوفد المصاحب للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال زيارته أول أمس الخميس إلى بلغاريا ، حيث أكد بدء مناقشات جادة حول استخدام مفاعلات بيلين فى إحدى محطات الطاقة فى أوكرانيا.



و شدد دينكوف قائلا:" ، هذه ليست سوى بداية المفاوضات ، حيث يجب مناقشة العديد من المعايير الفنية والمالية والاقتصادية.



ولفتت " يوراكتيف " إلى أنه تم إعطاء الضوء الأخضر للمفاوضات عندما وافق غالبية النواب البلغاريين على منح الحكومة 30 يومًا للتفاوض بشأن بيع مفاعلات نووية مع كييف، وعارض القرار 57 نائبا فقط من حزبى فازرازدان الموالى لروسيا والحزب الاشتراكى البلغاري.



من جانبه ، لم يعلق السيد زيلينسكى على الاتفاقية المحتملة مع بلغاريا ، لكنه قال إن المناقشات مع دينكوف تركزت على أمن سوق الطاقة والحماية من أزمات الأسعار.



أعلنت المفوضية الأوروبية أنه يمكن تمويل الصفقة المحتملة بأموال يرسلها الاتحاد الأوروبى بالفعل إلى كييف.



وأعلن متحدث باسم المفوضية "أوكرانيا يمكنها استخدام أموال الاتحاد الأوروبى لشراء مفاعلات نووية من بلغاريا ، مما سيساعد على تعزيز الاقتصاد الأوكراني". فى هذا العام ، يقدم الاتحاد الأوروبى لأوكرانيا مساعدة مالية قدرها 5ر1مليار يورو شهريًا.



وأضافت المتحدثة "لا شيء يمنع أوكرانيا من استخدام جزء من هذه الأموال للتعاون مع بلغاريا فى مجال الطاقة النووية".