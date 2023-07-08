أخبار مصر.. التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انتهاء كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتائج والدرجات فيها مطمئنة ومبشرة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة
انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتائج والدرجات فيها مطمئنة ومبشرة، وذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت من الطلاب بشأن صعوبة الأسئلة والامتحان بشكل عام، حيث حصل عدد من الطلاب على الدرجات النهائية، إضافة إلى أن من حصل على 95% فأكثر تجاوز ال 5 آلاف طالب وطالبة.
وزارة الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 187 ألفا و579 خدمة أمس
الداخلية توفر سلعا بأسعار مخفضة 60% بمبادرة كلنا واحد
تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الذكاء الاصطناعي حلوان
الكهرباء: تركيب 2 مليون و300 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة حتى الآن
مصر للطيران تسير 21 رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن
مجلس الدولة يعلن موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد
طقس اليوم حار رطب ونشاط رياح على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
انخفاض أسعار الذهب اليوم 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 2190 جنيها للجرام
انخفض سعر الذهب اليوم السبت بحوالي 10 جنيهات، ليهبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق من 2200 إلى 2190 جنيها للجرام، في حين شهد الذهب في البورصة العالمية تعافي ملحوظ بختام جلسات الأسبوع الى مستويات 1925 دولارا.أسعار الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 2503 جنيهات.
عيار 21 يسجل 2190 جنيها.
عيار 18 يسجل 1877 جنيها .
عيار 14 يسجل 1460 جنيها
الجنيه الذهب 17520 جنيها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة