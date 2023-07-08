أخبار مصر.. التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انتهاء كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتائج والدرجات فيها مطمئنة ومبشرة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة

انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتائج والدرجات فيها مطمئنة ومبشرة، وذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت من الطلاب بشأن صعوبة الأسئلة والامتحان بشكل عام، حيث حصل عدد من الطلاب على الدرجات النهائية، إضافة إلى أن من حصل على 95% فأكثر تجاوز ال 5 آلاف طالب وطالبة.

وزارة الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 187 ألفا و579 خدمة أمس

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والصحة النفسية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة 100 يوم صحة للمواطنين، خلال عملها، أمس الجمعة 7 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

الداخلية توفر سلعا بأسعار مخفضة 60% بمبادرة كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الذكاء الاصطناعي حلوان أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ب جامعة حلوان عن طرح برنامج المعلوماتية الطبية، وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة. الكهرباء: تركيب 2 مليون و300 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة حتى الآن كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 300 الف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 200 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

مصر للطيران تسير 21 رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 8 رحلات من جدة، و9 رحلات من المدينة، بالإضافة إلي رحلتين من جدة إلي مطار برج العرب، ورحلتين من جدة إلي باماكو بدولة مالي.

مجلس الدولة يعلن موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد

حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد، الإثنين الموافق 10/7/2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي.

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