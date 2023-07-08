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فحص 2 مليون سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين".. إنفوجراف

السبت، 08 يوليو 2023 04:00 ص
فحص 2 مليون سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين".. إنفوجراف مبادرة 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة في انفوجراف نشرته عبد صفحتها علي فيس بوك جهود الوزارة فى مبادرةرئيس الجمهورية لـ «العناية بصحة الأم والجنين» تحت شعار "100 مليون صحة" فحص 2 مليون سيدة.

 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

 

ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

 

وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

 

وأكد الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل مبادرة السيد الرئيس لتطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الأساسية، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين، واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

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الصحة

صحة الام والجنين

المحافظات



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