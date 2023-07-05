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وزير التعليم: بعض طلاب الثانوية العامة حصلوا على الدرجة النهائية بالكيمياء

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:57 م
وزير التعليم: بعض طلاب الثانوية العامة حصلوا على الدرجة النهائية بالكيمياء الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتائج تصحيح امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2023، مؤكدا أن هناك طلاب حصلوا على الدرجات النهائية بالمادة وتم الانتهاء من تصحيح 50% من المادة، مشددا على أن من حصل على 95% فى المادة فأكثر،  قرابة 5 آلاف طالب وطالبة وسوف يتم الانتهاء من تصحيح جميع كراسات المادة السبت المقبل.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، أن ما أثير حول امتحان مادة الفيزياء غير صحيح وكلها أمور غير دقيقة، موضحا أن دور وزارة التربية والتعليم أن النتيجة تفرز مستويات الطلاب واستمرار التعلم المستمر.

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الكيمياء للثانوية العامة

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