اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة وغرفة مهجورة فى إمبابة

الخميس، 06 يوليو 2023 02:17 م
السيطرة على حريق شقة وغرفة مهجورة فى إمبابة سيارة إطفاء -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أخمد رجال الحماية المدنية حريقا اشتعل بشقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وكان بلاغا قد ورد لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باندلاع حريق بشقة سكنية فى إمبابة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة. 
 
كما سيطر رجال الحماية المدنية على حريقا اشتعل بغرفة مهجورة، بجوار السكة الحديد في إمبابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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حريق شقة بامبابة

امن الجيزة

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