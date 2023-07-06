البيت الأبيض: بايدن على اطلاع بمجريات التحقيق فى قضية الكوكايين

وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن التحقيق في الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض.

وقالت جان بيير: "نحن على ثقة من أن جهاز المخابرات سيصل إلى الحقيقة. ويراقب الرئيس جميع الرسائل، ويتم إبلاغه بما هو معروف".

وأشارت إلى أن الرئيس وأفراد أسرته لم يكونوا في مقر إقامته بواشنطن نهاية الأسبوع، بل غادروا البيت الأبيض يوم الجمعة وعادوا يوم الثلاثاء. وأكدت أنه تم العثور على المادة في الجناح الغربي، حيث يوجد دائما الكثير من الموظفين والزوار.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية في وقت سابق لشبكة "CNN" إن الاختبارات المعملية للمادة التي تم العثور عليها في البيت الأبيض أثبتت أنها مادة الكوكايين.