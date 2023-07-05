اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مليون جنيه حصيلة محاضر سرقات الكهرباء بمطروح والساحل خلال شهر يونيو

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:44 ص
مليون جنيه حصيلة محاضر سرقات الكهرباء بمطروح والساحل خلال شهر يونيو سرقة التيار الكهربائي - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر مسئول بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أن قطاع كهرباء الساحل الشمالي ومرسى مطروح شهد خلال الأشهر القليلة الماضية حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائي والمخالفين واسترداد حق الدولة من خلال محاضر الضبطية القضائية.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قطاع كهرباء الساحل الشمالي ومرسى مطروح تمكن خلال شهر مايو من استرداد حوالى 750 ألف جنيه حصيلة محاضر سرقات الكهرباء من خلال حق الضبطية القضائية، وبلغت مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضي.
 
وأشار المصدر إلى أن قطاع الساحل ومرسى مطروح يشهد حالة طوارئ لحين انتهاء موسم الصيف بنهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن نسب التحصيل بهذه القطاعات تصل إلى 100%.
 
وقال المصدر إن المهندس طارق عبد الشافي رئيس الشركة أصدر تعليمات بضرورة رفع نسب التحصيل بالمدن والقرى السياحية التى توجد بنطاق الشركة، وهى مرسى مطروح والساحل الشمالي.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الساحل الشمالي

فواتير الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة