مصرع شخص وإصابة 10 الحصيلة النهائية لحادث انقلاب ميكروباص على طريق قنا - سفاجا

قنا صابر سعيد

ارتفع عدد المصابين إلي 10 أشخاص ومصرع آخر، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا سفاجا، عند الكيلو 20.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا_ سفاجا، عند الكيلو 20، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتبين مصرع محمود هلال، 53 عاما، محمد موسى، 33 عاما، سحجات وكدمات، محمود أحمد،٢0 عاما، سحجات وكدمات، أبانوب ادور، 19 عاما، كيرلس وردي كامل، 19 عاما، سحجات كدمات متفرقة من الجسم، محمد حراجي شرقاوي، 35 عاما، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، أحمدعايد قاسم، 30 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، عبدالله السيد عبده، 18 عاما، اشتباه بعد الارتجاج، عمر عبد العاطي احمد، 33 عاما ، كدمات بالظهر، كريم عبد المؤمن علام،٢2 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، عادل محمود محفوظ، 30 عاما،اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.