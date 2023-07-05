جنح قنا الاقتصادية تغرم زوج 50 ألف جنيه لإزعاجه زوجته على "فيس بوك"

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنح قنا الاقتصادية، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة إزعاج زوجته واختراق حسابها الشخصي ونشر عبارات تنال من سمعتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو من عام 2022، عندما قامت سيدة بتحرير محضر ضد زوجها، تتهمة باختراق حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقام بنشر عبارات تتضمن إساءة لها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

وتم إحالة القضية إلى محكمة جنح اقتصادية قنا، والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه مع إيقاف العقوبة لمدة 3 أعوام وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة إزعاج زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعى.