الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كابو فيردي بذكرى العيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كابو فيردي خوسيه ماريا نيفيس، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كابو فيردي بذكرى العيد القوميالأربعاء، 05 يوليو 2023 03:54 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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