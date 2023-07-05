اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 05:25 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كابو فيردي بذكرى العيد القومي

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:54 م
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كابو فيردي بذكرى العيد القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كابو فيردي خوسيه ماريا نيفيس، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

رئاسة الجمهورية



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