حصاد الوزارات.. التعليم: درجات امتحان الاستاتيكا مكملة لاختبار الديناميكا

شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
تقديم 74 ألفًا و257 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية الصحية فى جميع المحافظات
التعليم: درجات أسئلة امتحان الاستاتيكا مكملة لاختبار الديناميكا
التنمية المحلية: إزالة 14.7 ألف حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات
الأوقاف تحظر على موظفيها استخدام الموبايل أثناء العمل بديوان الوزارة الجديد
النقل: تجهيز محطات القطار الكهربائى الخفيف بأماكن انتظار السيارات
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