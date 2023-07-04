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حصاد الوزارات.. التعليم: درجات امتحان الاستاتيكا مكملة لاختبار الديناميكا

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:26 م
حصاد الوزارات.. التعليم: درجات امتحان الاستاتيكا مكملة لاختبار الديناميكا الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

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