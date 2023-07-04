وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالغردقة .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استكمل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، جولته بمدينة الغردقة، بتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين بالغردقة، حيث أجرى جولة تفقدية داخل اللجنة وتحدث مع الطلاب، ورافقه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وقيادات المديرية.

ومن المقرر أن يتجه الوزير لمدرسة الجوهرة لاستراحة قليلة ثم عقد اجتماع موسع مع محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، بديوان عام المحافظة، للحديث عن العملية التعليمية فى المحافظة وحل العقبات والمشكلات بها.

وكان وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، صباح اليوم لمحافظة البحر الأحمر، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، وكان فى استقباله اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وهشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازى فى مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا اليوم، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة العام الحالى لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على أنه يواجه بكل حسم أى محاولة لعرقلة الإجراءات التى تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، قائلا: "لا تستر على أى فساد..ونواجه بمنتهى الحسم أى محاولات تعيق الجهود التى بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات".

وجدد الوزير التأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة فى اللجنة.

كما شدد الوزير أيضا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك فى تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بزيارة الدكتور رضا حجازى للمحافظة، مشيدا بالجهود والإجراءات التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير الامتحانات.