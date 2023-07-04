التنمية المحلية: إزالة 14.7 ألف حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات

كتب على عبد الرحمن

تعكف وزارة التنمية المحلية على السير بوتيرة متسارعة لتحقيق إنجازات حقيقية وملموسة فى ملف تقنين الأراضى والتصالح فى مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة، فى إطار جهود الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى بكل قوة وحزم للتعدى على أملاكها ومنع البناء المخالف ترسيخاً لأهداف ثورة 30 يونيو للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وفرض هيبة الدولة.

واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين الأراضى وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التى تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، معلناً أن إجمالى عدد الطلبات التى تم تقديمها بلغ 205430 طلب، تم منها معاينة 179370 طلب، بلغ إجمالى عدد الطلبات المستوفية للشروط 108947 طلب، ووصل عدد العقود التى تم تحريرها حوالى 64155 عقد، كما تم رفض 35475 لعدم استيفائهم للشروط.

وأكد وزير التنمية المحلية أن إجمالى متحصلات التقنين بلغت 27 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المبالغ المالية التى يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها فى إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أى تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وأشار اللواء هشام آمنة اجمالى عدد الطلبات فى التصالح بمخالفات البناء بلغت 2,8 مليون طلب منها 1,6 مليون طلب فى الريف، و1,2 مليون طلب فى الحضر لافتاً إلى الأهمية التى توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام، حيث يتلقى رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الموقف التنفيذى لهذا الملف بشكل مستمر.

كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة حول موقف التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 من الإزالات والتى تم تنفيذها فى الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 16يونيو 2023، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الإزالات بلغت 3185 حالة تعدى بالأراضى الزراعية على مساحة 10037 فدان، وإزالة 11507 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 2784816 م2، موضحاً أن اجمالى عدد حالات إزالة التعديات على استزراع سمكى بلغت 258 حالة بمساحة 1634 م2.

وشدد وزير التنمية المحلية، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإيقاف النمو العشوائى والبناء المخالف والتى تُعد من أبرز الأسباب التى تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، ما كان يستوجب أن تتدخل الدولة بكل قوة للتعامل مع هذه التعديات، للحد من الصور العشوائية التى تنتشر فى أغلب الأحياء والمحافظات ولاسيما أن تلك المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة المتعلقة بالارتفاعات وصالحية الأرض للمبانى.