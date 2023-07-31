5 أسرار غذائية للرجال لبناء العضلات وفقدان الدهون

كتبت ميرفت رشاد

يحتاج الجسم إلى العناصر الغذائية الأساسية لتنمية العضلات ووظائف التمثيل الغذائي، تساعد التغذية السليمة على ضمان تناول كمية كافية من البروتين لتخليق العضلات والحفاظ على التوازن الهرموني لتنمية العضلات، علاوة على ذلك ، فإن التمارين المنتظمة تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتحرق المزيد من السعرات الحرارية مما يؤدي إلى فقدان الدهون في الوقت نفسه، وإليك أفضل النصائح الغذائية للرجال لبناء العضلات وفقدان الدهون، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا:

من الضروري الحفاظ على نظام غذائي متوازن يتكون من البروتين والمغذيات الكبيرة والدهون والكربوهيدرات، البروتينات الخالية من الدهون مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض وما إلى ذلك ضرورية لنمو العضلات وإصلاحها ، اختر الكربوهيدرات المعقدة بما في ذلك الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات لتوفير إمدادات طاقة ثابتة للجسم.

2- حافظ على روتين التمرين الصحيح:

النظام الثابت من تدريبات المقاومة بما في ذلك تمارين البلانك ، والضغط ، والكتف ، يركز على القدرة على التحمل وقوة العضلات، بما في ذلك التدريب المتقطع عالي الكثافة ( HIIT ) هو شكل ممتاز آخر من التمارين التي تساعدك على حرق عدد أكبر من السعرات الحرارية ،سوف تحافظ على كتلة العضلات في نفس الوقت.

3- شرب الماء:

شرب الماء أمر لا بد منه عندما يتعلق الأمر بتعزيز تعافي العضلات وتخليق البروتين بعد التمرين المكثف، فهو يحافظ على الأداء أثناء التدريبات لزيادة حرق السعرات الحرارية ، مما يؤدي إلى جلسة تمرين فعالة، فهو يساعد في التحكم في الشهية لمنع استهلاك السعرات الحرارية الزائدة لدعم أهداف فقدان الوزن.

4- تأكد من النوم الكافي:

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم هو عامل مهم آخر في تعافي العضلات بعد التمرين، جسمك يحتاجها من أجل القوة ونمو العضلات، النوم الكافي يساعد على التمثيل الغذائي وفقدان الدهون لأن قلة النوم تعزز تخزين الدهون وتعطيل أهداف فقدان الوزن.

5- تعديل نظامك الغذائي بانتظام:

من الجيد دائمًا إعادة تقييم مدى فعالية روتينك الجديد كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ولا تخف من إجراء التعديلات اللازمة، إذا كان نظامك الغذائي لا يعمل بسبب اختيارات الطعام ، أو الجدول الزمني ، أو لا يؤدي إلى النتائج التي تبحث عنها ، فاتخذ خطوات صغيرة لتعديل ما تفعله.