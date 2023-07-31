محافظ القليوبية يهنئ السابع على الجمهورية علمي رياضة بالثانوية العامة هاتفيا

القليوبية إبراهيم سالم

هنأ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، الطالب زياد محمد سعد حماد، بمدرسة العبور الثانوية بنين لحصوله على المركز السابع، بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023 للشعبة العلمية "علمي رياضة" بمجموع 405 درجة.

وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالب خلال الاتصال الهاتفي، حيث أعرب عن سعادته بحصول ابن القليوبية على هذا المركز المتميز، متمنيا له دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميز خلال مراحل الدراسة المقبلة، مشيرا إلى أن المتفوقين دائما هم نماذج مشرفة للمحافظة ولأسرهم ومدرسيهم ومدارسهم والمجتمع.

ووجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب والطالبات المتفوقين، داعيا الله أن يوفقهم، مؤكدا أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية أكبر.