تعرف على مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء عن قرى ومدن محافظة القليوبية

القليوبية ــ إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، فى المحافظة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وفي هذا السياق، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولات لمتابعة أعمال ترشيد الكهرباء على الطريق الزراعي مرورا بمدن (كفر شكر وبنها و طوخ وقها وقليوب وحي غرب شبرا الخيمة)، وذلك تنفيذاً لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في إطار المتابعة المستمرة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتم المرور على الطريق الزراعي بنطاق مدن كفر شكر - بنها - طوخ - قها - قليوب - حي غرب شبرا الخيمة) وذلك للتأكد من تخفيض إضاءة أعمدة الطريق الزراعي بنسبة 75%، كما قام المحافظ بالتشديد على أصحاب المحال التجارية ومعارض السيارات وقاعات الأفراح على الطريق الزراعي، بعدم استخدام الإضاءة المبهرة في واجهة المحلات والاكتفاء بإضاءة المحل من الداخل، وذلك مساهمة في ترشيد الكهرباء للصالح العام.

ووجه الهجان، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لترشيد الإستهلاك الكهربائي بالمباني والمرافق الحكومية، وكذا تخفيض إنارة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75%، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة للمواطنين، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية وإلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، والتشديد على المنشآت الرياضية بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة عقب انتهاء الفاعليات التي تقام بها في الفترة المسائية، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت العامة التابعة للمحافظة.