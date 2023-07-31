زعماء كولومبيا وتشيلى والإكوادور يجتمعون فى منطقة الأمازون لإنقاذ رئة الأرض

فاطمة شوقى

التقى رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، والرئيسان السابقان لكولومبيا إيفان دوكى ورئيس تشيلي سيباستيان بينيرا في مقاطعة نابو الإكوادورية لتقديم مبادرة تسعى إلى تعزيز التحالفات بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى حماية غابات الأمازون المطيرة، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وشارك الثلاثة زعماء في اجتماع ما يسمى بمبادرة كونكورديا لمنطقة الأمازون، بحضور قادة آخرين من القطاع الخاص في المنطقة، حسبما ذكرت الأمانة العامة للاتصالات برئاسة الإكوادور.

وتهدف المبادرة إلى تعبئة الموارد وتصميم المشاريع التي تهدف إلى السعي إلى الحفاظ على الأمازون ، وحماية المجتمعات التي تعيش في الغابة ومكافحة التعدين غير القانوني ، من بين أهداف أخرى ، واستعرض لاسو ، خلال الاجتماع ، المشاريع البيئية التي طورها خلال فترة إدارته ، في استراتيجية أطلق عليها اسم "التحول البيئي".

وقال الرئيس الإكوادوري المحافظ: "نحن نفكر في الكيفية التي يجب أن تصبح بها الأمازون فرصة للحفاظ على البيئة في الإكوادور".

ومن جانبه ، أوضح دوكي (2018-2022) ، الذي يدير مبادرة كونكورديا لمنطقة الأمازون ، أن الغابة تعتمد على غابات الأنديز ، وباراموس ، والأنهار ، ولكن قبل كل شيء ، نهر الأمازون ، أحد روافد أعظم تنوع بيولوجي على هذا الكوكب.

وقال الزعيم الكولومبي المحافظ: "هذه المنطقة ضرورية لتنظيم النظم البيئية في العالم" ، مشيرًا إلى أنه من أجل الحفاظ على الغابة ، في رأيه ، يجب توجيه الأموال أو الاستثمارات المؤثرة إلى حماية المنطقة و "جلب الأمازون إلى عدم إزالة الغابات ".

وبالنسبة له ، هناك العديد من الأدوات التي من شأنها أن تسمح بالتعويض عن إزالة الغابات ، مثل إمكانية جذب موارد اقتصادية أكثر مما تولده الأنشطة غير القانونية أو غير المشروعة.

من خلال هذه الخطة ، تتم مكافحة الاقتصادات غير المشروعة وحماية النظم البيئية ، وفقًا لدوكي ، الذي يفكر أيضًا في دفع تعويضات للفلاحين الذين يسكنون هذه الأراضي لاستعادة تربة الأمازون وحمايتها واستعادتها والحفاظ عليها. وأضاف "الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي من خلال تعاونيات الحفظ مع الشعوب الأصلية ومجتمعات الأمازون الريفية والمشاريع التي يمكن قراءتها بسرعة مع أنظمة التعويض. وائتمانات التنوع البيولوجي".

بالنسبة للرئيس السابق بينيرا (2010-2014 و2018-2022) ، يجب أن توحد هذه القضية قطاعات مختلفة ، وقال إن حماية غابات الأمازون المطيرة يجب أن تجمع منهجيات تسمح بتحويل هذه الإجراءات إلى نقود.

ستجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في الإكوادور في 20 أغسطس ، وستكمل السلطات المعينة في تلك الانتخابات فترة 2021-2025 التى تتوافق مع لاسو ، ولكن تم تقليصها إلى النصف بسبب "الموت المتقاطع".