تنسيق الجامعات 2023.. كليات ومعاهد تقبل طلاب الثانوية العامة علمى علوم

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ينشر " اليوم السابع" القائمة الكاملة للكليات والمعاهد التى تقبل الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من شعبة علمى علوم، الدارسين لمواد "الفيزياء والكيمياء والأحياء" والتى تضم قائمة كليات ومعاهد:

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 -2024 ، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضح د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات ( https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023 )، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما قام المجلس بإعداد فيديو توضيحي لاختبارات القدرات ( https://youtu.be/PgtkWW9CrSo )، مشيرًا إلى استمرار اللجنة العليا في الإشراف والمتابعة لإجراء اختبارات القدرات بالجامعات، لافتًا إلى قيام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس بطباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

وأضاف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الإثنين بلغ حتى الآن 127 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023– 2024.