تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة بالتعليم العالى

كتب ــ محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى قائمة الجامعات الحكومية القائمة حاليا والمعتمدة من الوزارة، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وقرب انطلاق تنسيق الجامعات والمعاهد 2023 ولتوعية الطلاب تجنبا لوقوعهم فريسة للكيانات الوهمية غير المعتمدة.

ويبلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.