الشباب والرياضة ببنى سويف: نستهدف تدريب الأطفال والشباب بقرى حياة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

قال مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، أن المديرية تستهدف تدريب الأطفال والشباب داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

واضاف مصطفى ابراهيم لـ" ليوم السابع"، أنه يتم تنفيذ التدريب بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببني سويف .

وأضاف مصطفى ابراهيم أنه يتم تنفيذ المشروع بمركز شباب دنديل - إدارة شباب ناصر، ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة ، كرة القدم ، كاراتيه ، ألعاب ترويحية لجميع الفئات.

وأضاف مصطفى إبراهيم أن المشروع يهدف الى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقري الأكثر احتياجا والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية .