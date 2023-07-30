مسابقة ثقافية فى دورى المعلومات للنشء وتوزيع الزي الرياضى بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ، المسابقة الثقافية فى دورى المعلومات بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التابعة للإدارة، ضمن خطة نشاط إدارة تنمية النشء بالمديرية، وتقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء.

كما قدمت مبادرة "نتوحد من أجلهم" بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الزي الرياضي للأطفال المشاركين بالتدريبات الرياضية، ضمن فعاليات المبادرة بمركز أطفال التوحد، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ إن مثل هذه المسابقات الثقافية تهدف إلى تشجيع التنافس الثقافي والمعرفي وتشجيع البحث والإطلاع والحث على القراءة وبث روح النشاط والتعاون لدى الطلائع، وتعد من أبرز الأنشطة الثقافية التي تسهم في إثارة الاهتمام بمتابعة الأمور الثقافية وتتبع معلومات محددة للوصول إلى أجوبتها وتحقيق الفوز على المنافسين .

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة نتوحد من أجلهم تحرص على توفير كافة سبل الدعم لطفل التوحد بدءا من إعداد برامج رياضية وفنية واجتماعية وإدخال البهجة عليهم بارتداء الزي الرياضي لممارسة الألعاب المتعددة، ويشرف على تدريبهم نخبة من المدربين المتخصصين، وفقا للخطة الموضوعة بمتابعة من المديرية، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية، لذوى القدرات والهمم، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية .



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