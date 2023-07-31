إبرام جمال حنين السابع على الثانوية العامة علمى رياضة: مش مصدق الخبر

أسيوط - هيثم البدرى

أعرب الطالب إبرام جمال حنين جاد، من محافظة أسيوط والحاصل على المركز السابع بالشعبة العلمي رياضيات على مستوى الجمهورية، عن سعادته المغامرة، عندما علم بالخبر من زملائه، وأنه حتى الآن غير مستوعب خبر الحصول على المركز السابع.

وأضاف إبرام جمال أنه اجتهد كثيرا من أجل تحقيق هذا النجاح، مشيرا إلى دعم أسرته التي كانت تشجعه كون والدي طبيب، وشقيقي في كلية الطب وشقيقه ثالثة في مرحلة الثانوية العامة، وذاكرت كثيرا من أجل تحقيق هذا النجاح، موجها الشكر لأسرته التي وقفت بجواره حتى حقق حلمه بالحصول على مجموع عالي بالثانوية العامة، وليس هذا فحسب بل وصل إلى أنه أصبح من أوائل الجمهورية.

وأشار إبرام إلى أنه يتمنى الحصول على منحة من الجامعة الأمريكية، وأن يلتحق بكلية الهندسة وأن يوفق في مسيرته العلمية، وأن يكون نموذجا جيدا لأسرته ولكل المقربين منه.

وأكد إبرام أنه يحب القراءة بشكل كبير ومن أحب الشخصيات له العالم نيوتن الذي قرأ عنه كثيرا وأحب شخصيته وما قدمه للبشرية.