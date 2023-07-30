اليوم السابع
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الأحد، 30 يوليو 2023 03:36 م
أكرم القصاص
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محافظ الغربية يعتمد تخفيض تنسيق القبول 231 درجة حد أدنى للقبول بالثانوى العام

الأحد، 30 يوليو 2023 03:35 م
محافظ الغربية يعتمد تخفيض تنسيق القبول 231 درجة حد أدنى للقبول بالثانوى العام طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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اعتمد مساء اليوم، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، المرحلة الثانية من تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي (عام – خاص – خاص فندقي - الفني) للعام الدراسي 2023/ 2024، تحقيقا لرغبة أولياء الأمور، وتيسيرا على الطلاب.
 
جاء ذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022/ 2023، وقد تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي وفق الجدول المرفق.
 
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