تضامن الغربية: 20 مكتبة ثقافية لتقديم الخدمات للأطفال من 6 سنوات وحتى 15 عاما

أكد أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، أن مكتبات الأطفال تعتبر موسوعة ثقافية اجتماعية تربوية تهدف إلى تنمية قدرات الطفل من سن السادسة إلى سن الخامسة عشر، من خلال تقديم المعلومات الثقافية باستخدام الاساليب والوسائل العلمية الحديثة التى تساعد على نمو شخصيته وتوسيع مداركه.

وأضاف أن مراكز المحافظة بها 20 مكتبة ثقافية لخدمة الأطفال، والتى تهدف إلى رعاية الطفل خلال أوقات الفراغ، كما يقوم القائمين عليها بتنظيم رحلات سياحية وثقافية للطفل للتعرف على معالم وطنه، وكذا غرس حب القراءة والثقافة لديهم، واكتشاف المهارات والمواهب والعمل على تنميتها.