ترامب يطالب بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بسبب نجل بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى وقف جميع المساعدات لأوكرانيا حتى تقدم العديد من الوكالات الفيدرالية الأدلة التي لديها بشان المعاملات التجارية المزعومة للرئيس جو بايدن ونجله هانتر بايدن والتي وصفها ترامب بالفاسدة.

قال ترامب في تجمع حاشد في إيري ، بنسلفانيا ، أن بايدن كان "يجر" البلاد إلى صراع مع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأشار إلى نسخة من المعلومات التي لم يتم التحقق منها والتي أصدرها الجمهوريون في الكونجرس الأسبوع الماضي بزعم إظهار أدلة على مخطط لرشوة بايدن.

تضمنت الاستمارة مزاعم تفيد بأن ال بايدن تلقوا ملايين الدولارات من الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية بوريسما، والتي كان يتم التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام الأوكراني. حيث عمل هانتر بايدن في مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت.

جادل بايدن ، أثناء عمله كنائب للرئيس في إدارة أوباما ، بأن المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين كان فاسدًا ويجب فصله ، مهددًا بوقف تمويل مليار دولار لأوكرانيا ما لم يتم فصله ولم يتم عرض أي دليل قاطع لإثبات أن بايدن ضغط من أجل طرد شوكين لمساعدة ابنه ، لكن ترامب وجمهوريين آخرين زعموا مرارًا وقوع مخطط رشوة.

قال ترامب امس: "في ضوء هذه المعلومات ، يتعين على الكونجرس الأمريكي رفض السماح بدفع دفعة إضافية واحدة لمخزوناتنا المستنفدة ... حتى يسلم مكتب التحقيقات الفيدرالي و وزارة العدل و دائرة الإيرادات الداخلية كل قصاصة من الأدلة الموجودة لديهم بشأن فساد عائلة الجريمة ال بايدن"

وأشار الرئيس السابق أيضًا إلى التقارير التي أشارت إلى أن مخزونات الولايات المتحدة من الصواريخ والذخيرة قد استنفدت مع استمرار البلاد في توفير الأسلحة لأوكرانيا.

وانتقد ترامب الجمهوري أعضاء حزبه قائلا: " انا دائما اسمع شكاوي من جمهوريين بسبب بايدن وقراراته لكنهم لا يفعلون شيئا حيال الامر.. أي جمهوري لا يتحرك ضد تزوير الديمقراطيين يجب ان يواجه تحديا أساسيا لاعادة انتخابه"، وتابع: "إنهم لا يقاتلون بالطريقة التي من المفترض أن يقاتلوا بها".