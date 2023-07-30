تأهيل المتقدمين من الوحدات المحلية بأسوان لاختبارات مركز سقارة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بقيام العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بمتابعة إجراء الاختبارات القبلية والتقييمات لترشحات المتدربين المتقدمين من الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بواقع 50 مرشحا.

يأتى ذلك فى ضوء دور وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية، وبناء صف قيادى ثانى فى المحليات لتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية، وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030.

وتتم الاختبارات بمحافظة أسوان، تحت إشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، ورئيس لجنة بناء القدرات حيث سيتم تصعيد المقبولين منهم لحضور البرامج التدريبية التى سيتم انعقادها ضمن خطة تدريب وزارة التنمية المحلية بمركز سقارة للعام 2023/2024 والتى تبدأ فعالياتها فى أغسطس القادم، وتضم البرامج التدريبية إعداد القادة، وإعداد المدربين (TOT)، وإدارة المشروعات، والبرمجة، وبرنامج الأتوكاد، وأساسيات تحليل البيانات، والشبكات، وقيادات العمل النسائى.

وضمت لجنة إجراء الاختبارات كل من العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور أشرف إمام مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، بالإضافة إلى مديرى الشئون المالية والقانونية والموارد البشرية، ونظم المعلومات الجغرافية، حيث تم إجراء اختبارات محاكاة لاختبارات الوزارة لتأهيل المرشحين واختيار العناصر المثلى وذات الكفاءة لتمثيل المحافظة فى الترشيحات النهائية.