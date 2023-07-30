عقد دورات تدريبية وتخصصية لطاقم النقل النهرى بأسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

تعقد هيئة النقل النهري دورات تدريبية وتخصصية لطاقم النقل النهرى بأسوان، وذلك فى إطار التعاون البناء والمثمر بين محافظة أسوان والهيئة العامة للنقل النهرى، حيث سيتم عقد دورات تدريبية لأفراد الطاقم بجميع درجاتهم، وكذا دورة الشبكة المعلوماتية RIS بمدينة أسوان خلال الفترة من 5 إلى 17 أغسطس المقبل.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدور البناء والمثمر الذى تقوم به وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير فى تطوير منظومة النقل النهرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيداً بهذه المنظومة بقيادة اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى لحرصه على النهوض بالمستوى التدريبى للعاملين بالنقل النهرى ، والتيسير على أبناء الصعيد ومراعاة للبعد الإجتماعى وتخفيف الأعباء عن العاملين ، حيث سيتم عقد الدورات التدريبية و التخصصية بمقر مدرسة أحمد طه حسين بكورنيش نيل أسوان أمام نادى المهندسين.

وفى هذا الإطار فقد أعلنت الهيئة على أنه من يرغب بالتقدم للحصول على الدورات التدريبية بأن يتوجه لمقر هيئة النقل النهرى بأسوان - منطقة مصر العليا بقيادة المهندس بحرى سامى البربرى مدير المنطقة لتقديم الطلبات وسداد الرسوم، واستيفاء الأوراق، والمستندات القانونية المطلوبة ، وسوف يتم التدريب على الدورات المختلفة ، والتى تضم " بحرى ، وريس بحرى ، وأمن وسلامة ، ومساعد ميكانيكى، وميكانيكى أول ، ومساعد كهربائى ، وكهربائى أول ، ومساعد قائد ، و R.I.S ، وكهربائى ، وقائد باخرة ، وميكانيكى ، وأمن وسلامة ، وبحرى ماهر ، فيما سيتم عقد دورة ريس بحرى ممتازة ودورة المحاكى فى أسبوع واحد بالقاهرة فترتين ، وفى حالة عدم إكتمال العدد لأى دورة من الدورات المذكورة خلال الأسبوع الأول يتم تأجيلها للأسبوع الثانى ، على أن يقوم المدرب بتقديم الملف قبل بدء الدورة بيوم على الأقل.

من ناحية أخري، كان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد شركة المقاولون العرب من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات، والتى تم وضع الحلول الجذرية لها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وضم وفد شركة المقاولون العرب، كل من المهندس حسن مصطفى عضو مجلس إدارة الشركة ، والمهندس سيد حسان مدير قطاعات الصعيد، والمهندس ياسر صادق مدير فرع أسوان ، وذلك فى حضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وخلال اللقاء شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب داخل 22 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطن ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابى ، موجهاً بأهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بمشروعات الخطة الإستثمارية للهيئة القومية والتى تقوم بتنفيذها أيضاً شركة المقاولون العرب، والمتمثلة فى حل مشكلة شبكات الإنحدار لمحطة الكرور ، ومشروع محطة الصرف الصحى بالشلال ، وكذا مشروع الحل العاجل بالعلاقى ، ومشروع خط مياه الشرب بأبو الريش ، ومحطة المعالجة بوادى كركر .