الغضبان: خطة موسعة للارتقاء بالمنظومة الخدمية بالمناطق السكنية فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية والمحيطة بمنطقة شباب المدينة وشباب اكتوبر وأبراج أبو قمصان بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة داخل منطقة شباب المدينة وشباب اكتوبر بحي الزهور، حيث تواصلت أعمال الرصف وضع طبقة الأسفلت النهائية وذلك بعد نهو أعمال بالوعات الأمطار وصب البردورات وأعمال انترلوك وتركيب أعمدة الإضاءة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع حي الزهور.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل رصف الشوارع الداخلية والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية والتوسعة وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار والانتهاء من أعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، أن العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة وشباب أكتوبر قد وصل لمراحل متقدمة، وذلك في إطار خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور.

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة بأكملها في أقرب وقت، استعدادا لاستكمال تطوير باقي مناطق حي الزهور تباعا، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد.