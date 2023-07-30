ميناء بورسعيد السياحى يستقبل يختا سياحيا من فيتنام

بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحى اليخت السياحى "Emerald Sakara"، القادم من ميناء "فيتنام" والذى تديره شركة Emerald Cruises ومقرها أستراليا، وذلك ضمن الجولة الأولى لزيارته لمصر.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن اليخت على متنه 20 راكب، و25 من أفراد طاقم البحارة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، ويستوعب اليخت 100 ضيف فى 50 كابينة تقع باتجاه المقدمة، وطاقم مكون من 76 شخصًا، وأعلن ميناء بورسعيد السياحى عن مغادرة اليخت للميناء مساء اليوم، لاستكمال اليخت لمساره إلى ميناء "اليونان“.

وتم بناء اليخت وإطلاقه فى عام 2023، بواسطة شركة Builder Halong لبناء السفن (Ha Long City)، فيتنام، وهى سفينة مصممة خصيصا لتقديم تجربة على طراز اليخوت الخاصة.

وصمم هذا اليخت خصيصًا للسماح بالوصول الفريد إلى الموانئ والمناطق التى لا يمكن الوصول إليها إلا لليخوت الصغيرة حيث يتضمن اليخت 4 طوابق، وفى هذا الصدد، تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول اليخت السياحى إلى الميناء وتسهيل حركة صعود الركاب من وإلى الرصيف.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2023 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.