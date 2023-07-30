الصحة العالمية تصدر قائمة بالأدوية الأساسية للتصلب المتعدد والسرطان والقلب

كتبت أمل علام

نشرت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخرًا الإصدارات الجديدة التي قامت بتحديثها من القوائم النموذجية للأدوية الأساسية (EML) والأدوية الأساسية للأطفال(EMLc) ، والتي تشمل الأدوية الجديدة الهامة لعلاج التصلب المتعدد والسرطان والأمراض المعدية وأمراض القلب والأوعية الدموية، من بين أمور أخرى، تهدف القوائم النموذجية المحدثة إلى تسهيل وصول أكبر إلى الأدوية المبتكرة التي تظهر فوائد سريرية واضحة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، يمكن أن يكون لهذه العلاجات تأثير كبير جدًا على الصحة العامة على مستوى العالم دون تعريض الميزانيات الصحية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للخطر.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "لأكثر من 40 عامًا، اعتمدت البلدان في جميع أنحاء العالم على قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية كدليل نهائي قائم على الأدلة كأهم الأدوية لتحقيق أكبر تأثير على الصحة، ارتفاع الأسعار واضطرابات سلسلة التوريد تعني أن جميع البلدان تواجه الآن مشاكل متزايدة في ضمان الوصول المتسق والعادل إلى العديد من الأدوية الأساسية المضمونة الجودة، منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم جميع البلدان للتغلب على هذه العقبات لزيادة الوصول المنصف.

بالنسبة لتحديث عام 2023، تم النظر في 85 طلبًا، تشمل أكثر من 100 دواء وتركيب، من قبل لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية باختيار الأدوية الأساسية واستخدامها، تؤدي التغييرات الموصى بها إلى رفع العدد الإجمالي للأدوية الأساسية والأدوية الأساسية للأطفال إلى 502 و361 على التوالي، تتوافر التفاصيل الكاملة لتوصيات لجنة الخبراء، التي تصف الإضافات والتغييرات وإزالة الأدوية، وقرارات عدم التوصية بالأدوية في الملخص التنفيذي كالتالى:

أدوية التصلب المتعدد "MS"

التصلب المتعدد هو مرض مزمن يضعف الجهاز العصبي ويؤثر على ما يقرب من 2.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، حتى الآن، لم يتم تضمين أي أدوية لعلاجه فى الأدوية الأساسية، في عام 2023، تمت إضافة 3 أدوية يمكن أن تؤخر أو تبطئ تقدمه - cladribine و glatiramer acetateو rituximab - ، للأدوية الأساسية لملء فجوة مهمة نظرًا للعبء العالمي الكبير لمرض التصلب العصبي المتعدد، إن إدراج هذه الأدوية كخيارات علاج لمرض التصلب العصبي المتعدد مع طرق إدارة مختلفة، وأسعار مختلفة (مع توافر الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية) والاستخدامات المختلفة الموصى بها، يهدف إلى تسهيل الوصول المحسن إلى العلاج للأشخاص الذين يعيشون مع مرض التصلب العصبي المتعدد في جميع أنحاء العالم، يتم دعم قرار دعم استخدام ريتوكسيماب خارج الملصق من خلال دليل قوي على فعاليته وسلامته لهذا المؤشر.

وقالت المنظمة، إن القائمة هي أداة مهمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتوفير التوجيه للحكومات والمرافق الصحية والقائمين على شراء الأدوية التي هي أفضل قيمة من حيث الفوائد للأفراد والمجتمعات تتضمن الأدوية الأساسية الأدوية العقاقير القوية التي ثبت سلامتها وفاعليتها

وأكدت المنظمة، أنه "نظرًا للأدلة وزيادة القدرة على تحمل تكاليف ريتوكسيماب، بما في ذلك توافر البدائل الحيوية المؤهلة مسبقًا، فقد تم منحه الأولوية على البدائل الموجودة على الملصق كدواء أساسي لعلاج التصلب المتعدد المتكرر والانتكاس التدريجي".

أدوية القلب والأوعية الدموية

تركيبات الجرعات الثابتة من الأدوية المتعددة (تسمى عادة "الحبة المتعددة") للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ولا سيما عوامل خفض الكوليسترول مع واحد أو أكثر من عوامل خفض ضغط الدم مع وبدون حمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبرين) إلى الادوية الأساسية لأول مرة، بناءً على توصيات لجان الخبراء، أجرى علماء من دول متعددة تجارب بارزة تؤكد فائدة هذه المجموعات للوقاية الأولية والثانوية من أمراض القلب.

الأمراض المعدية..

تشمل الأدوية الجديدة المدرجة للأمراض المعدية ما يلي

سيفتولوزان + تازوباكتام، مجموعة من المضادات الحيوية "الاحتياطية" فعالة ضد البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، بما في ذلك الالتهابات التي يصعب علاجها التي تسببها Pseudomonas aeruginosa المقاومة للكاربابينيم، بريومانيد لعلاج السل المقاوم للأدوية المتعددة أو السل المقاوم للريفامبيسين، رافيداسفير (يستخدم مع سوفوسبوفير) لعلاج عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي المزمن عند البالغين، الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لمرض فيروس الإيبولا.

أدوية السرطان

تمت إضافة علاجين جديدين للسرطان: دوكسوروبيسين مرتبط لساركوما كابوسي و pegfilgrastim لتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء وتقليل التأثير السام لبعض أدوية السرطان على نخاع العظام، تم تمديد المؤشرات الخاصة بالعديد من أدوية السرطان للأطفال المدرجة بالفعل في الأدوية الأساسية للأطفال لتشمل أنواعًا جديدة من سرطانات الأطفال (سرطان الغدد الليمفاوية كبير الخلايا الكشمي، وخلايا لانجرهانز، وسرطان الغدد الليمفاوية)، بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك التي لا يوصى بإدراجها تشمل العديد من أدوية السرطان الحاصلة على براءات اختراع وذات الأسعار المرتفعة بسبب المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف والجدوى في الأماكن منخفضة الموارد، تم تقييم بعضها ورفضها خلال اجتماعات اللجنة السابقة.