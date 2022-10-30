رئيس مركز أبحاث طب عين شمس: تعلمنا من كورونا أن صناعة الدواء أمن قومى

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، خلال مؤتمر الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة، عن أننا خلال جائحة كورونا شاركنا بعدة أبحاث، موضحًا أنه عندما كنت وزيرًا للصحة والسكان، إحدى الشركات كانت مترددة فى إنشاء مصنع فى مصر، ولما قابلنى مسئول الشركة شجعته وقلت له تعالى لإنشاء المصنع فى مصر، ونجح المصنع ومستمر حتى الآن.

من جانبه قال الدكتور هشام الغزالى، أستاذ ورئيس مركز أبحاث طب عين شمس: سنرى قريبًا أبحاثًا فى المراحل الأولى فى مصر، موضحًا أننا تعلمنا من جائحة كورونا أن تصنيع الدواء أمن قومى وصناعة الدواء ليست رفاهية بل هى حاجة قومية، وحاليًا مع الطب المشخصن لأنه يوجد عدد هائل من الطفرات الجينية وجزء من التكامل العظيم هو التكامل بين كليات الطب.

وقال: يعد البحث العلمي هو المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة والركيزة الرئيسية لصناعة الدواء، ويمكن أن تكون من الدروس الرئيسية لجائحة كورونا هى إن الدواء وصناعته هي أمن قومى، مضيفة أن الأدوية الموجهة هى التى حققت أكبر مبيعات حول العالم وربحية شديدة لشركاتها .

وأكد أن الطفرات الجينية للسرطان من أكثر الأسواق نموًا ويمكن مصر الدخول فيه عن طريق البحث العلمي والمسح الجيني والدراسات البحثية قبل الإكلينيكية، مشيرا إلى أن مركز أبحاث جامعة عين شمس تعتبر من الأمثلة الرائدة حيث يجتمع القدرة على عمل الأبحاث الأساسية على الخلايا ثم عمل الأبحاث ما قبل الإكلينيكية ثم عمل أبحاث إكلينيكية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة ويتم عمل مسح جيني للطفرات الجينية المحتملة.

في كثير من الأمراض منها أورام الرئة وأمراض الضمور العضلي للأطفال وعن طريق استخدام الطرق الجديدة من المعلوماتية الحيوية يمكن استهداف بعض الطفرات الجينية والمسارات الحيوية لتخليق أدوية حديثة ترجع بزيادة نسبة الشفاء، ويعود بمردود اقتصادي للدولة بشكل مؤثر.

ومن المهم أن خلق شبكات اتصال وربط كل هذه المراكز البحثية مع الجهات الإدارية وصناع الدواء، جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر صناعة الدواء تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان "الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة".

حضر المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ولواء طبيب رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة فى البرلمان، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق.